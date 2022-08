“Ci siamo lasciati”. Estate nera per le coppie vip italiane, è la terza a saltare in poche settimane (Di venerdì 5 agosto 2022) Guendalina Tavassi, dopo 2 anni si chiude la storia con Claudio Tomassini. Claudio, cestita che attualmente milita in serie B, è l’uomo che sembrava poter prendere il posto di Daniele Interrante, ex tronista di Uomini e Donne con il quale è stato sposata ed ha avuto la figlia Chloe. Chloe che resta legame fortissimo tra la coppia. Nonostante il divorzio tra i due continua a esserci amore e rispetto: “L’amore, secondo me, ha diverse forme: io ho incontrato Daniele poco dopo l’esperienza al Grande Fratello e dopo pochissimo tempo ho capito che poteva essere il padre di mia figlia”. “Aldilà di come è andata a finire – aveva detto la Canessa in un’intervista – io non ho rimpianti, sono contenta di quello che ho fatto, perché comunque è rimasta una grande stima e gli voglio molto bene, anche perché è il padre della mia bambina”. Oggi la figlia di Guendalina Canessa ha 12 anni ed è un ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 agosto 2022) Guendalina Tavassi, dopo 2 anni si chiude la storia con Claudio Tomassini. Claudio, cestita che attualmente milita in serie B, è l’uomo che sembrava poter prendere il posto di Daniele Interrante, ex tronista di Uomini e Donne con il quale è stato sposata ed ha avuto la figlia Chloe. Chloe che resta legame fortissimo tra la coppia. Nonostante il divorzio tra i due continua a esserci amore e rispetto: “L’amore, secondo me, ha diverse forme: io ho incontrato Daniele poco dopo l’esperienza al Grande Fratello e dopo pochissimo tempo ho capito che poteva essere il padre di mia figlia”. “Aldilà di come è andata a finire – aveva detto la Canessa in un’intervista – io non ho rimpianti, sono contenta di quello che ho fatto, perché comunque è rimasta una grande stima e gli voglio molto bene, anche perché è il padre della mia bambina”. Oggi la figlia di Guendalina Canessa ha 12 anni ed è un ...

