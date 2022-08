Christian De Sica, Per un pugno di dollari o la Coppa Italia? La tv del 5 agosto (Di venerdì 5 agosto 2022) Per la prima serata in tv, venerdì 5 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Una serata tra amici”. Una serata speciale per festeggiare un protagonista della storia dello spettacolo Italiano: Christian De Sica. Rivedremo il one man show che ha segnato il ritorno in Rai di uno dei personaggi più amati dal pubblico del cinema, del teatro e della tv, con una band di 32 elementi. Conduce Christian De Sica. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S.”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Ex”: Vivian, l’ex moglie di Parker, viene rapita e delle foto che ritraggono il crimine vengono inviate all’N.C.I.S.. Uno dei rapitori è un vecchio collega dell’F.B.I. di Parker, Frank Ressler, che Alden aveva denunciato. Rete4 alle 21.20 riproporrà “Terzo indizio”. Barbara De Rossi ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 agosto 2022) Per la prima serata in tv, venerdì 5su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Una serata tra amici”. Una serata speciale per festeggiare un protagonista della storia dello spettacolono:De. Rivedremo il one man show che ha segnato il ritorno in Rai di uno dei personaggi più amati dal pubblico del cinema, del teatro e della tv, con una band di 32 elementi. ConduceDe. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S.”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Ex”: Vivian, l’ex moglie di Parker, viene rapita e delle foto che ritraggono il crimine vengono inviate all’N.C.I.S.. Uno dei rapitori è un vecchio collega dell’F.B.I. di Parker, Frank Ressler, che Alden aveva denunciato. Rete4 alle 21.20 riproporrà “Terzo indizio”. Barbara De Rossi ...

