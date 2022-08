Chi è Wanda Nara? La vita della showgirl (Di venerdì 5 agosto 2022) Wanda Nara è una showgirl argentina di 36 anni e attualmente è sposata con il calciatore Mauro Icardi dal quale ha avuto due figlie. Wanda Nara: chi è ed età della showgirl moglie di Icardi su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di venerdì 5 agosto 2022)è unaargentina di 36 anni e attualmente è sposata con il calciatore Mauro Icardi dal quale ha avuto due figlie.: chi è ed etàmoglie di Icardi su Donne Magazine.

lafreshchezza : raga ma dopo Blasi e Totti che si separano mo pure Wanda Nara e Icardi le mie certezze stanno crollando una ad una chi sono i prossimi? - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Wanda Nara e Mauro Icardi stanno divorziando? Lei: 'Non ne posso più' | Ma il calciatore smentisce: 'Mi fa pena chi in… - MediasetTgcom24 : Wanda Nara e Mauro Icardi stanno divorziando? Lei: 'Non ne posso più' | Ma il calciatore smentisce: 'Mi fa pena chi… - infoitsport : Icardi tagga Wanda nella bufera sul divorzio: “Non so chi mi fa più male: quelli che…” - No00742299 : @GiovaQuez Un’altra Wanda marchi della politica, per chi abbocca alle solite promesse elettorali mirabolanti -