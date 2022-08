sportli26181512 : Chelsea, Tuchel: 'Sono anni che lavoriamo su Koulibaly, ma col Napoli non è mai facile': Thomas Tuchel, allenatore… - CalcioNews24 : Chelsea, Tuchel: «Koulibaly? Ci lavoravamo da anni» - NapoliAddict : Chelsea, Tuchel: «Koulibaly? Ci lavoravamo da anni» #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Calcio News 24 - NCN_it : Tuchel su Koulibaly: “Felice sia con noi, lo seguo da anni; difficilissimo prendere giocatori dal Napoli…”… - SeEarn : Tuchel su Koulibaly: “Felice sia con noi, lo seguo da anni; difficilissimo prendere giocatori dal Napoli…”… -

Le parole di, allenatore del, sull'acquisto di Koulibaly: "Lo cercavamo da anni, ma il Napoli è un cliente difficile" Con l'avvio della Premier League Thomas, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa dell'arrivo di Koulibaly ai Blues. Di seguito le sue parole. "Lo abbiamo seguito per molti anni, io e il ...In prima istanza era stato, allenatore del, a rifiutarsi di lavorare con l'attaccante portoghese perché non lo gradiva per le geometrie di gioco della propria squadra - e infatti il ...Ora è corsa contro il tempo per inserire Cucurella tra i convocati per la sfida del Chelsea contro l'Everton, come volontà del tecnico Thomas Tuchel.Nel giorno in cui annuncia un colpo da 65 milioni, il terzino Cucurella, il Chelsea fa capire in maniera brutale a sei giocatori della propria rosa ...