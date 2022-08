Chelsea, Tuchel: “Koulibaly a Napoli era un leader, poi si è aperto uno spiraglio” (Di venerdì 5 agosto 2022) Ancora poche ore e finalmente ricomincerà il grande calcio dei campionati europei; mentre bisognerà aspettare ancora una settimana per la Serie A, infatti, la Premier League è pronta a iniziare. Prossimo al debutto, quindi, anche il Chelsea, che domani, sabato 6 agosto, se la vedrà subito con l’Everton. Tra i Blues c’è grande curiosità per vedere all’opera Kalidou Koulibaly, tra gli acquisti più importanti del club londinese in un’estate tribolata e segnata dal passaggio di proprietà. E proprio sul colosso senegalese si è concentrata l’analisi di Thomas Tuchel in conferenza stampa: “Lo abbiamo seguito per molti anni, ma è sempre difficile strappare giocatori al Napoli. Poi però si è aperta una possibilità e ci siamo andati. Era un leader e un modello per i compagni; le sue qualità difensive sono ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022) Ancora poche ore e finalmente ricomincerà il grande calcio dei campionati europei; mentre bisognerà aspettare ancora una settimana per la Serie A, infatti, la Premier League è pronta a iniziare. Prossimo al debutto, quindi, anche il, che domani, sabato 6 agosto, se la vedrà subito con l’Everton. Tra i Blues c’è grande curiosità per vedere all’opera Kalidou, tra gli acquisti più importanti del club londinese in un’estate tribolata e segnata dal passaggio di proprietà. E proprio sul colosso senegalese si è concentrata l’analisi di Thomasin conferenza stampa: “Lo abbiamo seguito per molti anni, ma è sempre difficile strappare giocatori al. Poi però si è aperta una possibilità e ci siamo andati. Era une un modello per i compagni; le sue qualità difensive sono ...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHELSEA - Tuchel: 'Felice per l'arrivo di Koulibaly, lo abbiamo seguito per tanti anni' - susydigennaro : RT @napolimagazine: CHELSEA - Tuchel: 'Felice per l'arrivo di Koulibaly, lo abbiamo seguito per tanti anni' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHELSEA - Tuchel: 'Felice per l'arrivo di Koulibaly, lo abbiamo seguito per tanti anni' - apetrazzuolo : CHELSEA - Tuchel: 'Felice per l'arrivo di Koulibaly, lo abbiamo seguito per tanti anni' - napolimagazine : CHELSEA - Tuchel: 'Felice per l'arrivo di Koulibaly, lo abbiamo seguito per tanti anni' -