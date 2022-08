Chelsea, ecco Cucurella: «Uno dei club migliori al mondo» (Di venerdì 5 agosto 2022) Marc Cucurella si presenta ai tifosi del Chelsea. Le prime dichiarazioni del terzino spagnolo da calciatore dei Blues Marc Cucurella ha parlato ai canali ufficiali del Chelsea. LE PAROLE – «Sono davvero felice. È una grande opportunità per me entrare a far parte di uno dei migliori club del mondo e lavorerò sodo per essere felice qui e aiutare la squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Marcsi presenta ai tifosi del. Le prime dichiarazioni del terzino spagnolo da calciatore dei Blues Marcha parlato ai canali ufficiali del. LE PAROLE – «Sono davvero felice. È una grande opportunità per me entrare a far parte di uno deidele lavorerò sodo per essere felice qui e aiutare la squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

