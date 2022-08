Che effetto ha sugli occhi il cloro delle piscine? (Di venerdì 5 agosto 2022) Life&People.it Le vacanze sono finalmente arrivate per molti italiani e con esse la stagione delle piscine e delle spiagge, uno dei periodi più attesi dell’anno ma anche il momento in cui si verifica il maggior numero di problemi agli occhi. Secondo i dati forniti da www.clinicabaviera.it, una delle più importanti aziende oftalmologiche in Europa, in questo periodo dell’anno i problemi visivi aumentano di oltre il 30%, ma molti potrebbero essere evitati con piccole precauzioni. I motivi per cui gli occhi soffrono di più in estate rispetto ad altri periodi dell’anno sono molteplici: tra questi ci sono ad esempio il sole, l’acqua del mare, l’aria condizionata, ma il cloro e le piscine sono senza dubbio i maggiori responsabili. Il ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 5 agosto 2022) Life&People.it Le vacanze sono finalmente arrivate per molti italiani e con esse la stagionespiagge, uno dei periodi più attesi dell’anno ma anche il momento in cui si verifica il maggior numero di problemi agli. Secondo i dati forniti da www.clinicabaviera.it, unapiù importanti aziende oftalmologiche in Europa, in questo periodo dell’anno i problemi visivi aumentano di oltre il 30%, ma molti potrebbero essere evitati con piccole precauzioni. I motivi per cui glisoffrono di più in estate rispetto ad altri periodi dell’anno sono molteplici: tra questi ci sono ad esempio il sole, l’acqua del mare, l’aria condizionata, ma ile lesono senza dubbio i maggiori responsabili. Il ...

