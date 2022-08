“Ce l’ha fatta”. Grande notizia per Sossio Aruta dopo il disperato appello. “Per me è un sogno” (Di venerdì 5 agosto 2022) Sossio Aruta ha trovato un nuovo lavoro. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha attraversato un periodo particolare con la compagna Ursula Bennardo. I due hanno avuto degli alti e bassi e Ursula ha spiegato: “Abbiamo vissuto un momento di crisi. dopo quella crisi ci sono stati miglioramenti dal punto di vista caratteriale perché i nostri problemi sono sempre stati caratteriali. Sossio si sta impegnando di più perché certi comportamenti non vanno più bene soprattutto quando si ha una famiglia”. Inoltre poco tempo fa Sossio Aruta ha fatto una richiesta sui social: “Ho provato in modo professionale tramite addetti ai lavori, conoscenze e amici, ma purtroppo ancora nulla. Approfitto quindi del mio essere un personaggio pubblico per dirvi che ho il sogno di iniziare una ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 agosto 2022)ha trovato un nuovo lavoro. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha attraversato un periodo particolare con la compagna Ursula Bennardo. I due hanno avuto degli alti e bassi e Ursula ha spiegato: “Abbiamo vissuto un momento di crisi.quella crisi ci sono stati miglioramenti dal punto di vista caratteriale perché i nostri problemi sono sempre stati caratteriali.si sta impegnando di più perché certi comportamenti non vanno più bene soprattutto quando si ha una famiglia”. Inoltre poco tempo faha fatto una richiesta sui social: “Ho provato in modo professionale tramite addetti ai lavori, conoscenze e amici, ma purtroppo ancora nulla. Approfitto quindi del mio essere un personaggio pubblico per dirvi che ho ildi iniziare una ...

