Castore sbarca in Italia | è il nuovo sponsor del Genoa

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 5 agosto 2022) Il Premium brand di abbigliamento sportivoe ilCricket and Football Club comunicano di aver sottoscritto una partnership pluriennale a partire dalla stagione sportiva 2022/23. In base agli accordidiventafornitore dei kit tecnici e partner commerciale.sta proseguendo il suo percorso di crescita in Europa attraverso una rapida espansione Calcio e Finanza.