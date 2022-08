Castenaso (Bologna), l'addio ad Alessia e Giulia Pisanu, le sorelle travolte dal treno a Riccione (Di venerdì 5 agosto 2022) commenta A Castenaso (Bologna) parenti, amici e tantissimi conoscenti hanno dato l'ultimo saluto ad Alessia e Giulia Pisano, le sorelle di 15 e 17 anni travolte da un Frecciarossa domenica mattina a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 5 agosto 2022) commenta A) parenti, amici e tantissimi conoscenti hanno dato l'ultimo saluto adPisano, ledi 15 e 17 annida un Frecciarossa domenica mattina a ...

Corriere : Castenaso: bare bianche, girasoli e dediche per l’ultimo saluto a Giulia e Alessia Pisanu, morte sotto il treno - localteamtv : Castenaso (Bologna), lungo applauso, lancio di palloncini bianchi all'uscita dalla chiesa dei feretri di Alessia e… - repubblica : 'Volate libere, angeli bellissimi': il giorno dell'addio a Giulia e Alessia Pisano. Lutto cittadino a Castenaso [di… - Radio1Rai : In corso nella chiesa della Madonna del Buon consiglio di #Castenaso, in provincia di Bologna, i funerali di Alessi… - MediasetTgcom24 : Castenaso (Bologna), l'addio ad Alessia e Giulia Pisanu, le sorelle travolte dal treno a Riccione #castenaso… -