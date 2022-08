CorriereCitta : Caso Cirinnà: la senatrice ‘batte cassa’ e chiede indietro i 24mila euro - CLAUDIOMARTANO2 : @boni_castellane Ma il cane della Cirinna' era per caso diversamente maschio ? - smilypapiking : RT @laura_ceruti: C'è un caso umano da risolvere amici, la Cirinnà sta reclamando i 24000 euro trovati nella cuccia del cane, perché la cuc… - mazzarellantoni : RT @laura_ceruti: C'è un caso umano da risolvere amici, la Cirinnà sta reclamando i 24000 euro trovati nella cuccia del cane, perché la cuc… - danieledv79 : RT @laura_ceruti: C'è un caso umano da risolvere amici, la Cirinnà sta reclamando i 24000 euro trovati nella cuccia del cane, perché la cuc… -

Perché il Gip ha detto no allaIl Gip di Grosseto però ha detto no, 'la richiesta di restituzione non può essere accolta, poiché opera in questola disciplina delle cose ritrovate '. E ...e il denaro nascosto, il suo legale: 'Soldi che le spettano' Colpo di scena neldei soldi trovati nella cuccia del cane nel giardino della senatrice del Pd Monica. Era stato il ...