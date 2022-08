Canottaggio, gli equipaggi dell’Italia per gli Europei 2022: grande attesa per l’otto, novità nel doppio senior (Di venerdì 5 agosto 2022) Sono stati ufficializzati gli equipaggi azzurri che da giovedì 11 a domenica 14 agosto prenderanno parte a Monaco di Baviera, in Germania, agli Europei 2022 di Canottaggio e paraCanottaggio: saranno nel complesso 24 i titoli continentali in palio. L’Italia, che si sta preparando alla rassegna continentale con un raduno a Sabaudia, che proseguirà fino a domani, sabato 6 agosto, alla vigilia della partenza per la Germania, sarà in gara con 20 equipaggi: azzurri al via in tutte le specialità olimpiche. Si inizierà con batterie e ripescaggi giovedì 11 e venerdì 12, poi le finali saranno spalmate tra sabato 13 e domenica 14. Agli Europei continueranno a vedersi alcuni esperimenti in casa Italia, come quelli già visti a Lucerna, in Coppa del Mondo, per selezionare gli ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) Sono stati ufficializzati gliazzurri che da giovedì 11 a domenica 14 agosto prenderanno parte a Monaco di Baviera, in Germania, aglidie para: saranno nel complesso 24 i titoli continentali in palio. L’Italia, che si sta preparando alla rassegna continentale con un raduno a Sabaudia, che proseguirà fino a domani, sabato 6 agosto, alla vigilia della partenza per la Germania, sarà in gara con 20: azzurri al via in tutte le specialità olimpiche. Si inizierà con batterie e ripescaggi giovedì 11 e venerdì 12, poi le finali saranno spalmate tra sabato 13 e domenica 14. Aglicontinueranno a vedersi alcuni esperimenti in casa Italia, come quelli già visti a Lucerna, in Coppa del Mondo, per selezionare gli ...

