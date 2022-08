Canoa, Mondiali velocità: Mancarella sfiora la medaglia nel KL2 200, Tacchini in finale nel C1 500 (Di venerdì 5 agosto 2022) Oggi è andata in scena ad Halifax, in Canada, la sessione di semifinali e finali della terza giornata dei Mondiali di Canoa velocità 2022. Per quanto riguarda i colori azzurri le prime a scendere in acqua sono state le ragazze del K4 500, giunte quarte al traguardo della loro semifinale. Niente finale A, dunque, per Cicali, Rosa, Petracca e Fantini. Successivamente è stato il turno dei ragazzi, sempre nel K4 500, classificatosi sesti nella seconda semifinale. Per Schera, Ripamonti, Freschi e Rizza, quindi, qualificazione solo alla finale B. Buone notizie arrivano invece da Mauro Crenna, secondo nella seconda semifinale del K1 500 e qualificato direttamente alla finale A. Nella prima finale di giornata, invece, ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022) Oggi è andata in scena ad Halifax, in Canada, la sessione di semifinali e finali della terza giornata deidi2022. Per quanto riguarda i colori azzurri le prime a scendere in acqua sono state le ragazze del K4 500, giunte quarte al traguardo della loro semi. NienteA, dunque, per Cicali, Rosa, Petracca e Fantini. Successivamente è stato il turno dei ragazzi, sempre nel K4 500, classificatosi sesti nella seconda semi. Per Schera, Ripamonti, Freschi e Rizza, quindi, qualificazione solo allaB. Buone notizie arrivano invece da Mauro Crenna, secondo nella seconda semidel K1 500 e qualificato direttamente allaA. Nella primadi giornata, invece, ...

