Can Yaman, la rivelazione: ecco che mestiere faceva prima della fama (Di venerdì 5 agosto 2022) Can Yaman è un attore turco che ha riscosso, negli ultimi anni, un successo davvero incredibile. Classe 1989 e originario di Istanbul, nonostante la sua giovane età è diventato uno degli attori più affermati del mondo dello spettacolo. Ma vi siete mai domandati che lavoro facesse prima di fare l'attore? Scopriamolo insieme. Can Yaman è un attore che negli ultimi anni è stato travolto da un successo incredibile. Famoso anche per essere stato il compagno della bellissima Diletta Leotta, Can si è fatto conoscere dal largo pubblico grazie alla serie televisiva Bitter Sweet – Ingredienti d’amore nel 2017. Ma l'apice del successo, can Yaman lo raggiunge partecipando alla fortunatissima serie DayDreamer - Le ali del sogno, dove interpreta il bellissimo fotografo Can Divit. Purtroppo l'infanzia di Can non è ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 5 agosto 2022) Canè un attore turco che ha riscosso, negli ultimi anni, un successo davvero incredibile. Classe 1989 e originario di Istanbul, nonostante la sua giovane età è diventato uno degli attori più affermati del mondo dello spettacolo. Ma vi siete mai domandati che lavoro facessedi fare l'attore? Scopriamolo insieme. Canè un attore che negli ultimi anni è stato travolto da un successo incredibile. Famoso anche per essere stato il compagnobellissima Diletta Leotta, Can si è fatto conoscere dal largo pubblico grazie alla serie televisiva Bitter Sweet – Ingredienti d’amore nel 2017. Ma l'apice del successo, canlo raggiunge partecipando alla fortunatissima serie DayDreamer - Le ali del sogno, dove interpreta il bellissimo fotografo Can Divit. Purtroppo l'infanzia di Can non è ...

fanpage : È una delle fiction più attese della prossima stagione di Canale 5 e ora “Viola come il mare” ha anche un promo, in… - BrendaCY19 : RT @Laura72CY: Posted • @/canyamanmaniaofficial Una fragranza intensa che ti conquisterà ed accompagnerà per tutta la vita. • • • Can Yam… - cosettapellegri : RT @dalyborr: per coloro che pensano e scrivono che Can Yaman non sappia parlare bene la lingua Italiana e hanno giudicato la sua recitazio… - chiclei : Viola come il mare con Can Yaman cambio programmazione dell'ultimo minuto - - rima_lah : RT @palermo24h: “Viola come il mare”, il trailer: Can Yaman e Francesca Chillemi da Mondello a settembre in tv -