Campania | assalti a banche e uffici postali con le bombe | 9 arresti

(Di venerdì 5 agosto 2022) AVELLINO. I carabinieri rintracciano e arrestano 9 componenti della banda che ha messo a segno diversi colpi ad Avellino per furti ai bancomat. Dalle prime ore dell'alba, i carabinieri del comando provinciale di Avellino stanno eseguendo nove misure cautelari disposte dal giudice.

Sono accusati di aver fatto parte di una banda che assaltava banche e uffici postali utilizzando "ordigni esplosivi ad alto potenziale": nove persone sono state arrestate dai Carabinieri di Avellino. Sarebbero i responsabili di numerosi assalti a sportelli automatici delle banche con l'uso di esplosivi. Per questo i carabinieri stanno eseguendo nove arresti tra Puglia, Campania e Sicilia. L'indagine è stata portata avanti dai pubblici ministeri della procura di Avellino e ha portato all'esecuzione di nove misure cautelari. Il blitz dei carabinieri ha riguardato anche le province di Lecce. I nove sono accusati di far parte, a vario titolo, di un'associazione per delinquere finalizzata a commettere furti.