Calendario Atp 2023: le date di tutti i tornei mese per mese (Di venerdì 5 agosto 2022) Il Calendario completo della nuova stagione Atp, per quanto concerne l’annata 2023. Di seguito tutte le informazioni utili. Come grande novità di questo nuovo ciclo del tennis maschile vi è il prolungamento degli Internazionali BNL d’Italia, affascinante e storico evento in quel di Roma, il quale si svolgerà nell’arco di 12 giorni totali durante il mese di maggio. Importantissimi e ambiti anche i soliti quattro Slam che caratterizzano il circuito maggiore, ossia Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open, rigorosamente in ordine di disputa dei tornei. Tra Novak Djokovic, Rafael Nadal e il rientrante Roger Federer, famelici di record e inarrestabili se in buono stato di forma, attenzione alla nuova guardia che ha tanta voglia di sgretolare un dominio oramai iconico; oltre Daniil Medvedev e ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022) Ilcompleto della nuova stagione Atp, per quanto concerne l’annata. Di seguito tutte le informazioni utili. Come grande novità di questo nuovo ciclo del tennis maschile vi è il prolungamento degli Internazionali BNL d’Italia, affascinante e storico evento in quel di Roma, il quale si svolgerà nell’arco di 12 giorni totali durante ildi maggio. Importantissimi e ambiti anche i soliti quattro Slam che caratterizzano il circuito maggiore, ossia Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open, rigorosamente in ordine di disputa dei. Tra Novak Djokovic, Rafael Nadal e il rientrante Roger Federer, famelici di record e inarrestabili se in buono stato di forma, attenzione alla nuova guardia che ha tanta voglia di sgretolare un dominio oramai iconico; oltre Daniil Medvedev e ...

zazoomblog : Calendario Atp 2022: le date di tutti i tornei mese per mese - #Calendario #2022: #tutti #tornei - zazoomblog : Calendario Atp 2023: le date di tutti i tornei mese per mese - #Calendario #2023: #tutti #tornei - zazoomblog : Calendario Atp 2022: le date di tutti i tornei mese per mese - #Calendario #2022: #tutti #tornei - zazoomblog : Calendario Atp 2023: le date di tutti i tornei mese per mese - #Calendario #2023: #tutti #tornei - game8set8match8 : @Ilsuperbo89 Vorrei capire perché lui dovrebbe fare le qualificazioni sia a Montreal che a Cincinnati a dispetto de… -