Calenda, ancora un’adesione da Forza Italia: entra in Azione il veneto Roberto Caon (Di venerdì 5 agosto 2022) “Dopo un’attenta riflessione sull’importanza per l’Italia di garantire continuità all’agenda Draghi e la necessità di portare a termine tutti i progetti in corso per modernizzare e sviluppare il mio territorio ho scelto di raccogliere la sfida lanciata a Padova da Carlo Calenda e di entrare a far parte della squadra di Azione”. Lo dichiara il deputato di Azione, Roberto Caon. “Bisogna offrire ai giovani un’istruzione di qualità, abbattere le tasse per i neolaureati che entrano nel mondo del lavoro, attrarre nuovi investimenti attraverso innovAzione, capitale umano e accordi di libero scambio con gli Stati Uniti e mettere in sicurezza i finanziamenti europei del Recovery fund. Ma soprattutto voglio continuare a portare avanti tutto il ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 5 agosto 2022) “Dopo un’attenta riflessione sull’importanza per l’di garantire continuità all’agenda Draghi e la necessità di portare a termine tutti i progetti in corso per modernizzare e sviluppare il mio territorio ho scelto di raccogliere la sfida lanciata a Padova da Carloe dire a far parte della squadra di”. Lo dichiara il deputato di. “Bisogna offrire ai giovani un’istruzione di qualità, abbattere le tasse per i neolaureati cheno nel mondo del lavoro, attrarre nuovi investimenti attraverso innov, capitale umano e accordi di libero scambio con gli Stati Uniti e mettere in sicurezza i finanziamenti europei del Recovery fund. Ma soprattutto voglio continuare a portare avanti tutto il ...

lorepregliasco : Tutto può ancora succedere, ma mi pare che Calenda e il centro da soli, visto come funziona il Rosatellum, sarebber… - Giorgiolaporta : Prendiamone atto: c'è un #centrodestra che in 7 minuti ha chiuso la questione collegi e si concentra sul #programma… - adrianobiondi : Letta ha siglato un accordo con cui regala il 30% (TRENTA) dei collegi uninominali a una forza politica di cui anco… - goccianelmaree : Calenda detta la linea del pd. Letta non ha nulla da dire? E Fratoianni ancora non ha deciso? Io non ho più parole,… - ElenaBosciano : RT @AlexxSerratore: E sono passati solo 10 giorni… ciao Calenda. Ancora più convinto, sto con Matteo Renzi: #iovotoItaliaViva -