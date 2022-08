Caldo, sabato bollente sull’Italia: bollino rosso in 16 città (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – L’ondata di Caldo non molla l’Italia. Domani bollino rosso in 16 città: Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo. E’ quanto riporta il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Il bollino rosso corrisponde all’allerta di livello 3, la più alta, ovvero “condizioni di emergenza per le ondate di calore con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”, ricorda il ministero. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – L’ondata dinon molla l’Italia. Domaniin 16: Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo. E’ quanto riporta il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Ilcorrisponde all’allerta di livello 3, la più alta, ovvero “condizioni di emergenza per le ondate di calore con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”, ricorda il ministero. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

