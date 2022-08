Caldo e vacanze, è boom di vendite di acqua tonica e tè freddo (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – Saranno le temperature bollenti, sarà la voglia di socialità magari davanti a un aperitivo: i mesi estivi trainano le vendite di acqua tonica e tè freddo mentre si conferma il trend già positivo delle bevande a ridotto contenuto di zuccheri. “L’estate è partita bene, complessivamente stimiamo per il mercato una chiusura della stagione estiva con cifre superiori a quella del 2019 pre-Covid, il 2% in termini di volumi, nel canale horeca, cioè fuori casa, trainato dalla crescita del turismo – afferma all’Adnkronos il presidente di Assobibe, associazione di Confindustria che rappresenta i produttori di bevande analcoliche, Giangiacomo Pierini – In linea invece con il passato la vendita per i consumi domestici e nella grande distribuzione”. “Alcuni prodotti vanno meglio di altri, soprattutto acque toniche e ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – Saranno le temperature bollenti, sarà la voglia di socialità magari davanti a un aperitivo: i mesi estivi trainano ledie tèmentre si conferma il trend già positivo delle bevande a ridotto contenuto di zuccheri. “L’estate è partita bene, complessivamente stimiamo per il mercato una chiusura della stagione estiva con cifre superiori a quella del 2019 pre-Covid, il 2% in termini di volumi, nel canale horeca, cioè fuori casa, trainato dalla crescita del turismo – afferma all’Adnkronos il presidente di Assobibe, associazione di Confindustria che rappresenta i produttori di bevande analcoliche, Giangiacomo Pierini – In linea invece con il passato la vendita per i consumi domestici e nella grande distribuzione”. “Alcuni prodotti vanno meglio di altri, soprattutto acque toniche e ...

