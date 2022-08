Calciomercato Juventus, la difesa lascia dei dubbi e anche Bonucci è a rischio (Di venerdì 5 agosto 2022) La Juve ha in Leonardo Bonucci uno dei suoi giocatori più rappresentativi, per questo motivo dal prossimo campionato sarà il Capitano. Da qualche anno a questa parte la Juventus ha dimostrato di non avere più la difesa solida che aveva un tempo, una dei reparti che ha sicuramente dato l’opportunità ai bianconeri di poter diventare per nove anni consecutivi campioni d’Italia, con Leonardo Bonucci che è rimasto l’unico baluardo della vecchia BBC, ma che anche lui ha dimostrato di non essere più quello di una volta. Ansa FotoDopo due stagioni estremamente negative la Juventus dovrà cercare in tutti i modi di poter tornare a lottare per lo Scudetto, considerando infatti come le vittorie dei rivali storici di Milano, ovvero l’Inter nel 2021 e il Milan nel 2022 hanno ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 5 agosto 2022) La Juve ha in Leonardouno dei suoi giocatori più rappresentativi, per questo motivo dal prossimo campionato sarà il Capitano. Da qualche anno a questa parte laha dimostrato di non avere più lasolida che aveva un tempo, una dei reparti che ha sicuramente dato l’opportunità ai bianconeri di poter diventare per nove anni consecutivi campioni d’Italia, con Leonardoche è rimasto l’unico baluardo della vecchia BBC, ma chelui ha dimostrato di non essere più quello di una volta. Ansa FotoDopo due stagioni estremamente negative ladovrà cercare in tutti i modi di poter tornare a lottare per lo Scudetto, considerando infatti come le vittorie dei rivali storici di Milano, ovvero l’Inter nel 2021 e il Milan nel 2022 hanno ...

GiovaAlbanese : Ore calde per #Kostic: la #Juventus vorrebbe definire il suo acquisto prima dell'inizio del campionato, si tratta.… - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Si insiste per Dries #Mertens. La situazione - DiMarzio : #Calciomercato | Le mosse della @juventusfc dopo l'incontro tra società e #Allegri: da #Kostic a #Paredes e #Morata - infoitsport : Calciomercato Juventus, finalmente la fumata bianca - albymesiano : RT @GiovaAlbanese: La #Juventus vorrebbe chiudere per #Kostic prima possibile, nell’idea di consegnarlo ad #Allegri già per l’inizio della… -