Calciomercato Brescia | non solo Tramoni | anche Vido è un obiettivo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 agosto 2022) Mancano meno di 9 giorni all’esordio delle Rondinelle in campionato contro il Südtirol ma ildelè ancora ricco di trattative. Il direttore tecnico Giorgio Perinetti, infatti, sarebbe da tempo alla ricerca di due terzini, uno per fascia, ma al contempo si starebbe muovendo in modo concretoper rinforzare il reparto offensivo di mister Clotet. Sarebbero due i nomi più caldi: Matteoe Luca, il primo un valore aggiunto sulla trequarti, il secondo una punta alla ricerca della squadra giusta per esplodere. Tanta concorrenza perSul classe 2000, che nell’ultima stagione a, in prestito dal Cagliari, ha segnato ben 8 gol in 42 presenze, ci sarebbero gli occhi di altre squadre. Il centrocampista corso, infatti, non ...