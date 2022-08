Calcio femminile: Italia al 15° posto, USA prime (Di venerdì 5 agosto 2022) L’Italia femminile scivola al quindicesimo posto del Ranking FIFA, che vede in testa gli Stati Uniti seguiti da Germania e Svezia Dopo l’eliminazione alla fase a gironi dell’Europeo, l’Italia femminile scivola al 15° posto del Ranking FIFA, perdendo una posizione. La campionessa dell’Europeo, l’Inghilterra invece risale posizioni portandosi al quarto posto. Stabile in testa gli USA, seguiti da Germania e Svezia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 agosto 2022) L’scivola al quindicesimodel Ranking FIFA, che vede in testa gli Stati Uniti seguiti da Germania e Svezia Dopo l’eliminazione alla fase a gironi dell’Europeo, l’scivola al 15°del Ranking FIFA, perdendo una posizione. La campionessa dell’Europeo, l’Inghilterra invece risale posizioni portandosi al quarto. Stabile in testa gli USA, seguiti da Germania e Svezia. L'articolo proviene daNews 24.

