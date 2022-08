Buon compleanno Carla Gravina, Rossana d’Armiento, Federica Pellegrini… (Di venerdì 5 agosto 2022) …Donatella Swift, Marine Le Pen, Valeria Ciangottini, Virginio Rognoni, Marisa Traversi, Franco Cardini, Carlo Freccero, Maria Rita Parsi, Massimo Ferrero, Felice Casson, Gianluca Vacchi, J-Ax, Stefano Vignaroli, Francesco Vitiello, Michele Pazienza, Alessandra Camarda, Fabio Cordi, Michele Baranowicz, Matteo Villa, Loris Damonte, Riccardo Bellotti, Giacomo Cicognani, Diego Kostner, Giovanni Coccoluto, Valerio Rosseti, Stefano Sensi, Francesca Deagostini… Oggi 5 agosto compiono gli anni: Rossana d’Armiento, manager; Donatella Swift, opinionista; Virginio Rognoni, politico; Gabriella Santoro, ex cestista; Vittorio Orsenigo, regista, scrittore; Anna Maria Alegiani, attrice; Ennio Mattarelli, tiratore; Aldo Dorigo, ex calciatore; Guido Accornero, imprenditore; Josè Giarrizzo, ex calciatore; Giovanni Anselmo, artista; Marisa Traversi, attrice, cantante; ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 agosto 2022) …Donatella Swift, Marine Le Pen, Valeria Ciangottini, Virginio Rognoni, Marisa Traversi, Franco Cardini, Carlo Freccero, Maria Rita Parsi, Massimo Ferrero, Felice Casson, Gianluca Vacchi, J-Ax, Stefano Vignaroli, Francesco Vitiello, Michele Pazienza, Alessandra Camarda, Fabio Cordi, Michele Baranowicz, Matteo Villa, Loris Damonte, Riccardo Bellotti, Giacomo Cicognani, Diego Kostner, Giovanni Coccoluto, Valerio Rosseti, Stefano Sensi, Francesca Deagostini… Oggi 5 agosto compiono gli anni:, manager; Donatella Swift, opinionista; Virginio Rognoni, politico; Gabriella Santoro, ex cestista; Vittorio Orsenigo, regista, scrittore; Anna Maria Alegiani, attrice; Ennio Mattarelli, tiratore; Aldo Dorigo, ex calciatore; Guido Accornero, imprenditore; Josè Giarrizzo, ex calciatore; Giovanni Anselmo, artista; Marisa Traversi, attrice, cantante; ...

vogue_italia : Buon compleanno, Meghan Markle! Festeggiamo i suoi 41 anni mostrandovi il suo stile in 25 look indimenticabili ?? - juventusfc : Tanti auguri di buon compleanno ?? Fabio Miretti! - sscnapoli : Tantissimi auguri di buon compleanno al nostro Capitano!! ???? - Fran_Neena20409 : RT @vogue_italia: Buon compleanno, Meghan Markle! Festeggiamo i suoi 41 anni mostrandovi il suo stile in 25 look indimenticabili ?? https://… - Albe_1964 : Eri nato a Venezia il #5agosto 1925. Non ci sei più da quasi 30 anni (ucciso dal cloruro vinile monomero che manegg… -