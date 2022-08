Bundesliga, subito Bayern show: 6 gol nella prima senza Lewa (Di venerdì 5 agosto 2022) Ha preso il via la Bundesliga con una prestazione travolgente del Bayern Monaco che rifila sei reti all’Eintracht Francoforte La Bundesliga è iniziata ancora una volta nel segno del Bayern Monaco pluricampione. La prima sfida senza Robert Lewandowski, passato non senza polemica al Barcellona, è stata a dir poco travolgente: 6-1 sul terreno dell’Eintracht Francoforte, con un clamoroso 5-0 già nel primo tempo. In gol anche il nuovo acquisto Mané, oltre a Kimmich, Pavard, Gnabry e Musiala (doppietta). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Ha preso il via lacon una prestazione travolgente delMonaco che rifila sei reti all’Eintracht Francoforte Laè iniziata ancora una volta nel segno delMonaco pluricampione. LasfidaRobertndowski, passato nonpolemica al Barcellona, è stata a dir poco travolgente: 6-1 sul terreno dell’Eintracht Francoforte, con un clamoroso 5-0 già nel primo tempo. In gol anche il nuovo acquisto Mané, oltre a Kimmich, Pavard, Gnabry e Musiala (doppietta). L'articolo proviene da Calcio News 24.

