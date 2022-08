Bundesliga, Bayern a valanga sull'Eintracht: ci sono solo loro per il titolo (Di venerdì 5 agosto 2022) Dominio assoluto, perfino più di quanto fosse lontanamente pronosticabile. Nella prima giornata della Bundesliga il Bayern Monaco trita l'Eintracht che ha vinto l'ultima Europa League, imponendosi per ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 5 agosto 2022) Dominio assoluto, perfino più di quanto fosse lontanamente pronosticabile. Nella prima giornata dellailMonaco trita l'che ha vinto l'ultima Europa League, imponendosi per ...

SkySport : ULTIM'ORA BUNDESLIGA #Kostic titolare in Eintracht Francoforte-Bayern La partita in diretta dalle 20.30 su Sky Spo… - Gazzetta_it : Intervista a Karl-Heinz Rummenigge: “Scudetto, Inter favorita. Kostic? Forte e non caro. La Juve ha venduto De Ligt… - Eurosport_IT : Il Bayern incomincia alla grande ???????????? Demolito 6 a 1 il Francoforte ????? #Bundesliga | #BayernMunich | #Frankfurt… - Contropiede45 : @AlfredoPedulla Il Bayern stravincerebbe la Bundesliga anche con Rugani titolare fisso. - DAZN_IT : ?? Musiala ? Kimmich ? Pavard ? Mane ? Gnabry Il #Bayern inizia così la Bundesliga. #Kostic in campo 74' con l'Eintracht #DAZN -