Bullet Train: Joey King ha lavorato all'accento britannico anche tre ore al giorno (Di venerdì 5 agosto 2022) L'attrice Joey King, per interpretare Prince in Bullet Train, ha lavorato anche tre ore al giorno sul suo accento britannico. Joey King fa parte del cast stellare del film action Bullet Train e ha ora svelato quanto a lungo ha dovuto prepararsi per poter recitare usando un accento britannico. Il film, secondo le prime proiezioni, dovrebbe debuttare negli Stati Uniti con un incasso di circa 30 milioni di dollari. Parlando ai microfoni di Variety, Joey King ha raccontato: "Quando ho avuto l'audizione per Bullet Train mi è stato detto che dovevo avere un ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 agosto 2022) L'attrice, per interpretare Prince in, hatre ore alsul suofa parte del cast stellare del film actione ha ora svelato quanto a lungo ha dovuto prepararsi per poter recitare usando un. Il film, secondo le prime proiezioni, dovrebbe debuttare negli Stati Uniti con un incasso di circa 30 milioni di dollari. Parlando ai microfoni di Variety,ha raccontato: "Quando ho avuto l'audizione permi è stato detto che dovevo avere un ...

clauxcm : Bastante divertida bullet train - vv0raz : perché improvvisamente ho la fyp piena di aaron taylor johnson in bullet train è x i baffi vero - greatswifty : RT @Internazionale: Bullet train non somiglia a niente visto finora ad Hollywood; Nação valente conferma che il cinema portoghese è il più… - glooit : Box Office USA: Bullet Train incassa $4.6M dalle anteprime leggi su Gloo - lessismoreeee : aaron taylor johnson in bullet train tantissima roba indovinate chi correrà al cinemaaaaaaaaaa -