Bonus 400 euro per le donne, chi può ottenerlo e come fare domanda (Di venerdì 5 agosto 2022) Il Governo ha messo a punto un Bonus dedicato alle donne. Si tratta di un contributo di 400 euro per una certa categoria. Questo Bonus però, a differenza della maggior parte degli aiuti offerti dal Governo, non è gestito dall’Inps. Chi può usufruirne? Nuovo Bonus per le donne: chi può richiederlo L’aiuto economico è destinato alle famiglie con figli a carico. Il nome ufficiale è “Bonus Latte” e serve ad agevolatore le neo mamma nel salato acquisto di latte artificiale per i bambini appena nati. L’incentivo è destinato, in generale, alle neomamme che a causa di determinate patologie non possono allattare al seno. Leggi anche: Meteo, brutto tempo a Ferragosto? Le previsioni di Mario Giuliacci “Bonus Latte”, come fare ... Leggi su tvzap (Di venerdì 5 agosto 2022) Il Governo ha messo a punto undedicato alle. Si tratta di un contributo di 400per una certa categoria. Questoperò, a differenza della maggior parte degli aiuti offerti dal Governo, non è gestito dall’Inps. Chi può usufruirne? Nuovoper le: chi può richiederlo L’aiuto economico è destinato alle famiglie con figli a carico. Il nome ufficiale è “Latte” e serve ad agevolatore le neo mamma nel salato acquisto di latte artificiale per i bambini appena nati. L’incentivo è destinato, in generale, alle neomamme che a causa di determinate patologie non possono allattare al seno. Leggi anche: Meteo, brutto tempo a Ferragosto? Le previsioni di Mario Giuliacci “Latte”,...

DeGennaro_Paolo : MA SE MI DAI UN BONUS DI 200 XCHÉ IL CDV È AUMENTATO DI 400, ALLA FINE MI STAI CHIEDENDO TU 200 EURO A ME. TOTÒ ED… - Giogio47658624 : RT @utini19: Ringrazio Draghi per l'aumento del 2% delle pensioni ( nemmeno da subito ) che per alcuni sarà complessivamente meno dei due… - utini19 : RT @utini19: Ringrazio Draghi per l'aumento del 2% delle pensioni ( nemmeno da subito ) che per alcuni sarà complessivamente meno dei due… - Emma20333829 : RT @utini19: Ringrazio Draghi per l'aumento del 2% delle pensioni ( nemmeno da subito ) che per alcuni sarà complessivamente meno dei due… - agoacciaio : RT @utini19: Ringrazio Draghi per l'aumento del 2% delle pensioni ( nemmeno da subito ) che per alcuni sarà complessivamente meno dei due… -