Bonus 200 euro per organico Covid: docenti (con requisiti) possono fare domanda entro il 31 ottobre. Comunicazione ufficiale Ministero (Di venerdì 5 agosto 2022) Il Ministero dell'Istruzione, con una nota apparsa sul sito ufficiale, rende nota la modalità di adesione al Bonus 200 euro per il personale scolastico a tempo determinato, il cosiddetto organico Covid.

