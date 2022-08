Bologna: rinnovo di Skorupski fino al 2025 (Di venerdì 5 agosto 2022) Il Bologna rinnova con Skorupski: il polacco difenderà la porta dei rossoblu fino al 2025, con un opzione fino al 2026 Il Bologna ha rinnovato con Lukasz Skorupski. La firma era attesa da qualche giorno, ma oggi è arrivata l’ufficialità. ?? Prolungamento del contratto per #Skorupski #ForzaBFC #WeAreOne— Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) August 5, 2022 Il portiere rimane quindi in rossoblu fino al 30 giugno 2025 con opzione per un ulteriore prolungamento fino al 30 giugno 2026. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Ilrinnova con: il polacco difenderà la porta dei rossoblual, con un opzioneal 2026 Ilha rinnovato con Lukasz. La firma era attesa da qualche giorno, ma oggi è arrivata l’ufficialità. ?? Prolungamento del contratto per ##ForzaBFC #WeAreOne—Fc 1909 (@BfcOfficialPage) August 5, 2022 Il portiere rimane quindi in rossoblual 30 giugnocon opzione per un ulteriore prolungamentoal 30 giugno 2026. L'articolo proviene da Calcio News 24.

UFFICIALE: Bologna, arriva il rinnovo di Skorupski Commenta per primo Il Bologna ha comunicato ufficialmente la firma sul prolungamento di contratto da parte di Lukasz Skorupski : 'Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l'accordo con il portiere Lukasz Skorupski per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2025 con opzione per un ulteriore prolungamento fino al 30 giugno 2026.