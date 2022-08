Bollettino Lombardia oggi | contagi | morti e guariti venerdì 5 agosto

(Di venerdì 5 agosto 2022) Ildella Regioneper la giornata di2022, con i nuovi dati Covid-19 aggiornati in base alle rilevazioni delle ultime 24 ore. Nuovo appuntamento giornaliero con l’analisi dei dati relativi a decessi,in quella che è stata la regione più colpita dalla pandemia in Italia. Ecco quindi i numeri dinel dettaglio. Si registrano 4.692 nuovi, 44, 4.541 tamponi molecolari, 36 (invariato) in terapia intensiva, 1.210 (-84) ricoverati negli altri reparti, 7.249. SportFace.

