Bobby Solo blocca il porto a Ponza tutti pazzi per la canzone una lacrima sul viso

(Di venerdì 5 agosto 2022)con il suo concerto aha fatto sognare i fan, infatti una folla di fan per il cantautore durante la rassegna Onde Road.superstar a. Il cantautore, giovedì sera, ha letteralmenteto ildell’isola stregando i turisti con un concerto in strada. Lo show ha colto di sorpresa i

mararosaf : @messorina52 @ottogattotto e poi da Pres d Consiglio , solo perché ha perso un referendum , si dimette??… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Incredibile a Ponza, il concerto di Bobby Solo blocca il porto: tutti pazzi per mister 'una lacrima sul viso' VIDEO https://t.… - SUNNowPlay : ? Bobby Solo - Una lacrima sul viso/English version (1998) #DVMore - AdmGiancarlo : Bobby Solo - Una lacrima sul viso (1964) - leggoit : Incredibile a Ponza, il concerto di Bobby Solo blocca il porto: tutti pazzi per mister 'una lacrima sul viso' VIDEO -

leggo.it

...che non vi partecipassero o fossero letti messaggi di condoglianze del presidente John Kennedy e del fratello, con i quali si vociferava che Marilyn avesse avuto relazioni spericolate,per ...superstar a Ponza . Il cantautore, giovedì sera, ha letteralmente bloccato il porto dell'isola stregando i turisti con un concerto in strada. Lo show ha colto di sorpresa i tanti passanti ... Incredibile a Ponza, il concerto di Bobby Solo blocca il porto: tutti pazzi per mister una lacrima sul viso VI D’estate, si sa, le località marine della provincia di Latina si popolano di vip. Non solo quelli italici, che si possono incontrare a spasso a Sabaudia, piuttosto che a San Felice Circeo, ma anche le ...Bobby Solo superstar a Ponza. Il cantautore, giovedì sera, ha letteralmente bloccato il porto dell'isola stregando i turisti con un concerto in strada. Lo show ha colto di sorpresa ...