Bilancio della Santa Sede 2021 | deficit per 3 milioni di euro ne erano previsti 33 milioni

Città del Vaticano – "Abbiamo fatto molti passi nella giusta direzione della trasparenza, della tutela economica della Santa Sede e della sostenibilità". Così padre Juan Antonio Guerrero Alves, prefetto della Segreteria per l'Economia, in un'intervista ai media vaticani, commenta la pubblicazione del Bilancio della Santa Sede 2021: 3 milioni di euro il deficit rispetto ai 33 milioni previsti. I risultati – afferma – sono migliori del previsto, ma "per il futuro si prospetta un periodo molto incerto" e ancora occorre affrontare alcuni problemi strutturali.

