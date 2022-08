Bianca Atzei incinta: il favoloso scatto senza veli (Di venerdì 5 agosto 2022) Il 21 luglio 2022 Bianca Atzei e Stefano Corti avevano annunciato con immensa felicità di essere in attesa del loro primo figlio, dopo il doloroso periodo vissuto a causa di un aborto spontaneo. Ora la futura mamma appare sorridente e serena, oltre che bellissima. Bianca Atzei ha pubblicato uno scatto senza veli su Instagram, dove mostra il pancino che sta crescendo, mentre copre il seno con un cappello in paglia a falda larga. Una foto in piscina, dove oltre a tutta la felicità che traspare dal suo sorriso, si vede come il suo corpo sta piano piano cambiando con le dolcissime curve della gravidanza. Vi raccomandiamo... "Saremo presto in quattro": Nicole Mazzocato annuncia la sua gravidanza Una felicità ... Leggi su diredonna (Di venerdì 5 agosto 2022) Il 21 luglio 2022e Stefano Corti avevano annunciato con immensa felicità di essere in attesa del loro primo figlio, dopo il doloroso periodo vissuto a causa di un aborto spontaneo. Ora la futura mamma appare sorridente e serena, oltre che bellissima.ha pubblicato unosu Instagram, dove mostra il pancino che sta crescendo, mentre copre il seno con un cappello in paglia a falda larga. Una foto in piscina, dove oltre a tutta la felicità che traspare dal suo sorriso, si vede come il suo corpo sta piano piano cambiando con le dolcissime curve della gravidanza. Vi raccomandiamo... "Saremo presto in quattro": Nicole Mazzocato annuncia la sua gravidanza Una felicità ...

Tutto pronto per il concerto gratuito di Bianca Atzei in piazza del Papa L'ultimo grande appuntamento per salutare alla grande la festa di San Basso a Termoli è questa sera, 5 agosto alle 22 in piazza del Papa con il concerto gratuito di Bianca Atzei. La cantante sta vivendo un momento d'oro dopo l'annuncio della sua gravidanza con una vera e propria svolta artistica e personale. Bianca Atzei incinta: su Instagram si mostra senza veli (ed è strepitosa) La gravidanza le dona tantissimo: Bianca Atzei si è mostrata in uno scatto senza veli su Instgram con la pancia in bella vista ed è strepitosa. La cantante ha da poco annunciato di essere in dolce attesa e la sua gioia è palpabile. Bianca Atzei canta in piazza a Osio Sotto Estate Sabato 6 agosto l'artista milanese si esibirà alle 21,30. Il video del suo ultimo singolo «Playa nera» è stato girato a San Pellegrino. Una carriera improntata alla musica e al canto intrecciat