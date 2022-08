Bernardeschi: “Tanti calciatori di Serie A mi hanno chiamato per venire qui, pure di primissima fascia» (Di venerdì 5 agosto 2022) Federico Bernardeschi rilascia un’intervista al Foglio, ad Antonello Sette. Parla ovviamente della Mls il campionato nordamericano in cui è andato a giocare, milita nel Toronto con Insigne e Criscito. È stato un impatto fantastico. Sono stato accolto e presentato come una star. I tifosi cantavano il mio nome. Io sono andato a suonare i tamburi in mezzo a loro. Un clima incredibile. Qui c’è un entusiasmo, che in Europa neppure immaginano. Sono rimasto sbalordito anch’io. Ogni sabato stadi pieni, canti e cori durante tutta la partita, strutture pazzesche. Venite, se non ci credete. È veramente gratificante. Dei tifosi canadesi dice: Qui si va alla partita pensando di andare a una festa. A una grande kermesse popolare, che si ripete ogni settimana. Non si può neppure immaginare quanti miei colleghi di Serie A mi ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 agosto 2022) Federicorilascia un’intervista al Foglio, ad Antonello Sette. Parla ovviamente della Mls il campionato nordamericano in cui è andato a giocare, milita nel Toronto con Insigne e Criscito. È stato un impatto fantastico. Sono stato accolto e presentato come una star. I tifosi cantavano il mio nome. Io sono andato a suonare i tamburi in mezzo a loro. Un clima incredibile. Qui c’è un entusiasmo, che in Europa nepimmaginano. Sono rimasto sbalordito anch’io. Ogni sabato stadi pieni, canti e cori durante tutta la partita, strutture pazzesche. Venite, se non ci credete. È veramente gratificante. Dei tifosi canadesi dice: Qui si va alla partita pensando di andare a una festa. A una grande kermesse popolare, che si ripete ogni settimana. Non si può nepimmaginare quanti miei colleghi diA mi ...

