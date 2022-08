Berlusconi torna draghiano e vuole affidare al premier un incarico europeo (Di venerdì 5 agosto 2022) «Questo senso del dovere verso il mio Paese, il Paese che amo, lo sento dentro di me forte come 28 anni fa, e quindi affronto questa campagna elettorale con lo stesso entusiasmo e la stessa determinazione di allora. E magari con un po’ di esperienza in più». Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi racconta così in un’intervista a La Verità la sua ri-discesa in campo per le elezioni del 25 settembre. Ma non cerca «rivincite» con incarichi istituzionali, dice. E a chi lo accusa di aver dato la spallata a Draghi con la Lega, risponde ribaltando la narrazione: «Sono stato io, in una situazione d’emergenza, a suggerire un governo di unità nazionale con Draghi presidente, governo al quale abbiamo votato la fiducia per ben 55 volte. Non ho dato nessuna spallata al presidente Draghi e questo lo sa bene lui e lo sa anche il Capo dello Stato». Tant’è, dice, che «sarei ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 5 agosto 2022) «Questo senso del dovere verso il mio Paese, il Paese che amo, lo sento dentro di me forte come 28 anni fa, e quindi affronto questa campagna elettorale con lo stesso entusiasmo e la stessa determinazione di allora. E magari con un po’ di esperienza in più». Il leader di Forza Italia Silvioracconta così in un’intervista a La Verità la sua ri-discesa in campo per le elezioni del 25 settembre. Ma non cerca «rivincite» con incarichi istituzionali, dice. E a chi lo accusa di aver dato la spallata a Draghi con la Lega, risponde ribaltando la narrazione: «Sono stato io, in una situazione d’emergenza, a suggerire un governo di unità nazionale con Draghi presidente, governo al quale abbiamo votato la fiducia per ben 55 volte. Non ho dato nessuna spallata al presidente Draghi e questo lo sa bene lui e lo sa anche il Capo dello Stato». Tant’è, dice, che «sarei ...

tommaso_zanini : @berlusconi Berlu te lo dico in bolognese: te vic, chevet da le. Va ban a ca to. Te beli un’etè. Traduzione: sei an… - Massimi07355017 : @berlusconi Risposta semplice 2007 default FINANZIARIO , governo tecnico GOVERNO MONTI ?????????????? torna in salamoia - luca_schiorlin : @mara_carfagna @SkyTG24 Certa robaccia non dovrebbero farla vedere in tv come alla fine hanno fatto i partiti di si… - calmaxim : @berlusconi @rtl1025 Ancora con la SINISTRA, sei cotto e stracotto oltre che rimbambito! Tu proprio tu che stai con… - _il_mister : Dice Berlusconi che fu lui a guidare la breccia di porta pia, vi risulta? Emilio fede ha già confermato, ma qualcos… -