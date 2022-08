Berlino e Parigi non si accordano neanche per il nuovo carro armato Mgcs (Di venerdì 5 agosto 2022) Il generale Jean-Pierre Bosser, oggi ex capo di Stato maggiore dell’Esercito francese, già nel 2018, mentre era in carica, aveva affermato di aspettarsi una cooperazione “difficile” con la Germania sul Main Ground Combat System (Mgcs), ovvero il programma franco-tedesco per un nuovo carro armato per sostituire i Leopard di Berlino e i Leclerc di Parigi. InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 5 agosto 2022) Il generale Jean-Pierre Bosser, oggi ex capo di Stato maggiore dell’Esercito francese, già nel 2018, mentre era in carica, aveva affermato di aspettarsi una cooperazione “difficile” con la Germania sul Main Ground Combat System (), ovvero il programma franco-tedesco per unper sostituire i Leopard die i Leclerc di. InsideOver.

