Benzina: prezzi ancora in calo a 1,861 euro al litro (Di venerdì 5 agosto 2022) Proseguono i ribassi dei carburanti, il prezzo medio nazionale della Benzina in modalità self scende a 1,861 euro/litro (con le pompe no logo a 1,859), in base all'elaborazione di Quotidiano Energia ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 5 agosto 2022) Proseguono i ribassi dei carburanti, il prezzo medio nazionale dellain modalità self scende a 1,861(con le pompe no logo a 1,859), in base all'elaborazione di Quotidiano Energia ...

solomotori : Benzina: prezzi ancora in calo a 1,861 euro al litro - mattinodipadova : Carburanti, prezzi in calo su benzina e diesel. In vista una proroga del taglio alle accise - GiaPettinelli : Benzina: prezzi ancora in calo a 1,861 euro al litro - viaggiareonthe1 : Benzina: prezzi ancora in calo a 1,861 euro al litro - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Benzina: prezzi ancora in calo a 1,861 euro al litro: Eni e Q8 riducono di un centesimo -