Belen Rodriguez, momenti esilaranti e dolci in vacanza con Stefano, Santiago e Luna Marì (VIDEO) (Di venerdì 5 agosto 2022) Belen Rodriguez si sta godendo l’estate con la sua famiglia in compagnia di Stefano De Martino, Santiago e la piccola Luna Marì Belen Rodriguez si sta godendo finalmente il meritato relax con la sua splendida famiglia. L’amata showgirl negli ultimi mesi è stata impegnata alla conduzione della nuova edizione de Le Iene insieme a Teo Mammuccari. La Rodriguez inoltre è saltata da uno shooting all’altro e sta continuando a lavorare sulla prossima collezione del brand “Hinnominate” ideato con la sorella Cecilia e il fratello Jeremias. Belen nelle ultime settimane tra le sue stories Instagram ha sorpreso i propri follower mostrando qualche dettaglio della sua prossima avventura. La showgirl e conduttrice infatti da settembre ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 5 agosto 2022)si sta godendo l’estate con la sua famiglia in compagnia diDe Martino,e la piccolasi sta godendo finalmente il meritato relax con la sua splendida famiglia. L’amata showgirl negli ultimi mesi è stata impegnata alla conduzione della nuova edizione de Le Iene insieme a Teo Mammuccari. Lainoltre è saltata da uno shooting all’altro e sta continuando a lavorare sulla prossima collezione del brand “Hinnominate” ideato con la sorella Cecilia e il fratello Jeremias.nelle ultime settimane tra le sue stories Instagram ha sorpreso i propri follower mostrando qualche dettaglio della sua prossima avventura. La showgirl e conduttrice infatti da settembre ...

virgivirgivivi : Belen Rodriguez vuole un altro figlio con Stefano De Martino #belen #stefanodemartino #angolodellenotizie #gossip… - VanityFairIt : Da Elodie a Belèn Rodriguez, passando per Chiara Ferragni, Diletta Leotta e le star internazionali, tra tutte, natu… - ParliamoDiNews : Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la coppia in dolce attesa? Il conduttore Rai rompe il silenzio: `A dire il ve… - zazoomblog : “Non ci credo”. Belen Rodriguez sorpresa dalla figlia Luna Marì: non poteva aspettarselo - #credo”. #Belen… - redazioneiene : Vi ricordate quando insieme a @teomammucari64 abbiamo fatto uno scherzo telefonico a Veronica Cozzani, mamma di Bel… -