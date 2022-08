Belen feroce | lo schiaffo alla ex di Spinalbese | occhio alla foto | Guarda

(Di venerdì 5 agosto 2022)Rodriguez provoca la nuova fiamma di Antonino? Così pare. La showgirl è in vacanza con Stefano De Martino. I due, dopo diversi tira e molla, hanno deciso di tornare assieme, al punto cheha chiuso i rapporti con l'ex Antonino. Anche lui sembra aver voltato pagina. Da giorni l'hair stylist frequenta Giulia Tordini. Ecco allora che molti hanno notato una frecciata della Rodrigueznuova compagna di. La modella ha infatti pubblicato una Instagram Stories con uno splendido piatto da mangiare sopra le acque cristalline dell'Isola di Ponza. Pane, avocado, uova, mozzarella e pomodoro. Peccato però che unasimile sia stata pubblicata prima da Giulia Tordini. In quel caso la prelibatezza era un piatto di pasta al pomodoro, a ...

