Bayern incontenibile! Eintracht Francoforte asfaltato 6-1

(Di venerdì 5 agosto 2022) E' arrivato il momento di dare il via alle stagioni 2022-23 di calcio. In attesa del fischio d'inizio del campionato di Serie A, in progrmama per la prossima stagione, ad aprire le danze sono state oggi le squadre estere, dei campionati tedesco e inglese. Partita spettacolo questa sera in Bundesliga traMonaco: una partita a senso unico, con i bavaresi incontenibili, che in 43 minuti sono riusciti a portarsi in vantaggio per 5-0. Nel secondo tempo i padroni di casa hanno cercato di reagire, per evitare l'umiliazione: al 56? hanno avuto un gol annullato e al 64? hanno segnato la rete del 5-1 con Kolo Muani. All'83' poi Musiala ha segnato il gol del 6-1. Un successo, quello delMonaco, che mancava dal 2020 alla prima di campionato.