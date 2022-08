Barcellona nei guai | il Chelsea cerca il colpo in attacco!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 5 agosto 2022) Il mercato delè stato a dir poco stellare, con acquisti del calibro di Kessie dal Milan, Raphinha dal Leeds United e Lewandowski dal Bayern Monaco. Paradigma e dimostrazione di quanto Laporta voglia riportare in alto i catalani non solo nella Liga, ma anche in Champions League, stanchi forse del dominio madridista che in lungo ed in largo ha saputo collezionare successi su successi. Aubameyang BarcelonaMalgrado le spese folli dei blaugrana, sulla dirigenza e sulla squadra c’è una spada di Damocle che da tempo è passata dall’essere un semplice rumor ad un qualcosa di molto più serio. I problemi economici diffusi dei catalani dovuti a spese folli fatte in passato e neanche parzialmente ammortizzate nel breve periodo, nel lungo periodo potrebbero portare a conseguenze importantissime. Di oggi è la notizia degli stipendi non ...