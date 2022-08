Barcellona, Lewandowski: «Il futuro è roseo malgrado il momento» (Di venerdì 5 agosto 2022) Barcellona, le parole di Lewandowski: «So che il non sta vivendo il suo miglior periodo, ma il futuro sarà luminoso» Durante la presentazione di Robert Lewandowski al Barcellona, il cannoniere polacco ha commentato il suo arrivo ai blaugrana. Di seguito le sue parole. momento – «So che il Barcellona non sta vivendo il suo miglior periodo ma quando ho parlato con Laporta e mi ha illustrato il progetto, la direzione che vogliono prendere, quello è stato il primo passo. So che il futuro sarà luminoso, questa squadra ha molto potenziale e dovremo dimostrare sin da subito che siamo sulla strada giusta. Non sarà facile e bisognerà essere pronti a tutto». CAMBIARE – «Dopo otto anni al Bayern Monaco, questo era il passo successivo perfetto, sia nella ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 agosto 2022), le parole di: «So che il non sta vivendo il suo miglior periodo, ma ilsarà luminoso» Durante la presentazione di Robertal, il cannoniere polacco ha commentato il suo arrivo ai blaugrana. Di seguito le sue parole.– «So che ilnon sta vivendo il suo miglior periodo ma quando ho parlato con Laporta e mi ha illustrato il progetto, la direzione che vogliono prendere, quello è stato il primo passo. So che ilsarà luminoso, questa squadra ha molto potenziale e dovremo dimostrare sin da subito che siamo sulla strada giusta. Non sarà facile e bisognerà essere pronti a tutto». CAMBIARE – «Dopo otto anni al Bayern Monaco, questo era il passo successivo perfetto, sia nella ...

