Barca con 9 persone a bordo affonda a Maddalena | tutti salvi

(Di venerdì 5 agosto 2022) Unacon noveè semita questa mattina nelle acque dell'arcipelago della, in località Porto della Madonna, tra le isole di Budelli, Razzoli e Santa Maria. La sala ...

juventusfc : Fine primo tempo: Barça avanti con doppietta di Dembélé. Rete del momentaneo pareggio bianconero di Kean.… - ItalianNavy : 70 anni fa l'ammiraglio Agostino Straulino vinceva la medaglia d'oro con la classe star alle Olimpiadi di Helsinki… - Kermitlanana : Il fatto che non diano ad Illumi una stanza con la doccia, anche se è un VIPPESE PIÙ VIPPE DI TUTTI su quella barca… - julien170905 : @AleAuz86 @Danila0909 Basti pensare che 3 dei suoi gol in Champions che sono serviti a pareggiare con Barca, Psg e… - CriminImmigratl : #CriminiImmigrati: Lampedusa, 18 tunisini bloccati a terra: erano arrivati con una barca -

Unanove persone a bordo è semiaffondata questa mattina nelle acque dell'arcipelago della Maddalena, in località Porto della Madonna, tra le isole di Budelli, Razzoli e Santa Maria. La sala ...Fin qui, però, l'andamento del Superbonus ha subito più cambi di rotta di unain tempesta. La ... Probabilmente il capitolo finale della travagliata esistenza del famigerato 110%,otto ...Una barca con nove persone a bordo è semiaffondata questa mattina nelle acque dell'arcipelago della Maddalena, in località Porto della Madonna, tra le isole di Budelli, Razzoli e Santa Maria. (ANSA) ...La storia di Laurent Camprubi, skipper 62enne di origine francese, riuscito a sopravvivere per 16 ore nella bolla d’aria dello scafo della sua ...