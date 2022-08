Bankitalia: a luglio marcato indebolimento crescita area euro (Di venerdì 5 agosto 2022) Nuovo indebolimento a luglio della dinamica di crescita di fondo dell'area euro. L'indice eurocoin è ulteriormente diminuito, a 0,38 da 0,88 di giugno, "segnalando un marcato indebolimento dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 5 agosto 2022) Nuovodella dinamica didi fondo dell'. L'indicecoin è ulteriormente diminuito, a 0,38 da 0,88 di giugno, "segnalando undell'...

