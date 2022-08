(Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minuti Torre Annunziata (Na) – Nel corsomattina odierna, i militariSezione OperativaCompagnia Carabinieri di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta di questa ProcuraRepubblica, nei confronti di 18, gravemente indiziate dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, di estorsione, detenzione e porto illegali in luogo pubblico di armi comuni da sparo, per un totale di 60 capi di imputazione, dei quali 58 concernenti la. L’attività di indagine, condotta dai Carabinieri e coordinata dalla ProcuraRepubblica di Torre Annunziata, è stata avviata nel ...

positanonews : #Copertina #Cronaca #babypusher #carabinieri #droga Anche baby pusher coinvolti nella consegna della droga: misura… - rep_napoli : Torre Annunziata, 18 arresti nel rione 'poverelli': baby pusher per lo spaccio di droga [aggiornamento delle 11:04] - GiornaleLORA : Anche i baby pusher coinvolti nella consegna della droga. Eseguita una misura cautelare nei confronti di 18 persone… - anteprima24 : ** Baby pusher coinvolti nella consegna della #Droga: misura cautelare per 18 persone ** - RedazioneTvcity : Anche baby pusher coinvolti nella consegna della droga - -

Romina Marceca per 'la Repubblica - Edizione Roma' STUPRO CAPODANNO PRIMAVALLE Laspacciatrice si prende gioco degli investigatori poche ore dopo la sua audizione per raccontare cosa è accaduto al Capodanno 2021 a Primavalle. ' Gli ho detto un ...Laspacciatrice si prende gioco degli investigatori poche ore dopo la sua audizione per raccontare cosa è accaduto al Capodanno 2021 a Primavalle . "Gli ho detto un paio di cazzate e mezzo se ne ...Torre Annunziata. Ci sono anche baby pusher e percettori del reddito di cittadinanza tra i 18 arrestati nel blitz dei carabinieri che ha smantellato la piazza ...Mercatale: denunciato 14enne sorpreso con la droga durante un controllo dei carabinieri. L’intervento chiesto da residenti e sindaco ...