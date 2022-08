Baby gang, la proposta di Matteo Salvini sui social: «Se ti comporti male, niente patente a 18 anni» (Di venerdì 5 agosto 2022) «proposta della Lega per fermare l’emergenza Baby gang», scrive su Twitter il segretario della Lega Matteo Salvini. La soluzione al fenomeno della criminalità giovanile in aumento? Ritardare il conseguimento della patente, consentito a partire dai 18 anni, per «ragazzi e ragazze coinvolti in episodi di violenza». «Se ti comporti male, non avrai la patente a 18 anni», scrive il leader del Carroccio. E passa la palla ai suoi follower: «Che ne pensate?». Il tema delle sicurezza è uno di quelli su cui sta più puntando Salvini per questa campagna elettorale. In questi giorni è stato a Lampedusa per parlare con l’amministrazione comunale degli sbarchi dei migranti. Settimana scorsa invece è ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 agosto 2022) «della Lega per fermare l’emergenza», scrive su Twitter il segretario della Lega. La soluzione al fenomeno della criminalità giovanile in aumento? Ritardare il conseguimento della, consentito a partire dai 18, per «ragazzi e ragazze coinvolti in episodi di violenza». «Se ti, non avrai laa 18», scrive il leader del Carroccio. E passa la palla ai suoi follower: «Che ne pensate?». Il tema delle sicurezza è uno di quelli su cui sta più puntandoper questa campagna elettorale. In questi giorni è stato a Lampedusa per parlare con l’amministrazione comunale degli sbarchi dei migranti. Settimana scorsa invece è ...

matteosalvinimi : ?? PROPOSTA DELLA LEGA PER FERMARE L'EMERGENZA BABY GANG Per arginare il fenomeno delle baby gang proporremo di ri… - elio_vito : Il problema non è tanto che Salvini vuole combattere un fenomeno grave come le baby gang togliendo la patente ma ch… - LegaSalvini : ??PROPOSTA DELLA LEGA PER FERMARE L'EMERGENZA BABY GANG @matteosalviniofficial: Per arginare il fenomeno delle bab… - elena_lossi : RT @matteosalvinimi: ?? PROPOSTA DELLA LEGA PER FERMARE L'EMERGENZA BABY GANG Per arginare il fenomeno delle baby gang proporremo di ritar… - JayperryP : @GayhatesucksMj E Madonna santa, non fai in tempo a condividere che... Era una scimità sulle baby gang di gabbiani… -