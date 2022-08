Avvocato Luigi Parenti | “Crisi d' impresa | la norma elimina il fallimento | gli strumenti per il risanamento”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) - Con l'entrata in vigore del nuovo Codice si parla di liquidazione giudiziale e si esclude ogni connotazione negativa Roma, 5 agosto 2022.La recente entrata in vigore del nuovo Codice dellad'e dell'insolvenza modifica in maniera decisa il panorama in materia. Il decreto legislativo 14 del 2019 (che avrebbe dovuto avere efficacia dal 15 agosto 2020), prevede infatti cambiamenti nella concezione stessa dellativa: vieneto il termine “” e lo si sostituisce con l'espressione “liquidazione giudiziale”. “Lad'– spiega l', patrocinante in Cassazione e titolare dell'omonimo storico fvledilizia.it con sede a Roma e Milano – nell'ottica del ...