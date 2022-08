Avrebbe adescato 26 minorenni su Whatsapp | arrestato violentatore seriale

(Di venerdì 5 agosto 2022) “Vedrai come sei carina se ti spogli”. Sarebbe questa una delle frasi utilizzate da un uomo di trent’anni chele sue vittimeper fare sesso online, presentandosi come un quattordicenne. A dare la notizia, il quotidiano Il Giorno. Bambine di dieci, tredici anni al massimo, sono finite nella trappola di un insospettabile che L'articolo proviene da Inews24.it.

