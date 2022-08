Avanti un altro | Soleil Stasi scartata dal ruolo di Bonas? Lei racconta la verità

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 5 agosto 2022) Da qualche ore è arrivata la notizia ufficiale del nuovodi Sophie Codegoni in televisione. La bella influencer sarà ladiun, motivo per cui accompagnerà i telespettatori praticamente ogni giorno. Un grandissimo passo per lei, il quale ha dato vita ad alcuni pettegolezzi a dir poco clamorosi. Il portale The Pipol, infatti, ha fatto sapere che anchesi era candidata per il, ma sarebbe stata poi. Ma le cose stanno davvero così? A spiegarlo è proprioun: scoppia il casoPer la quarta volta nella storia diunci sarà una nuova, affascinante ...