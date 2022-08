Autostrade | traffico da bollino nero in Italia nel primo weekend di agosto In aumento anche le temperature

(Di venerdì 5 agosto 2022)daneldi: milioni dini hanno deciso di mettersi in viaggio con la propria auto malgrado il caldo torrido che è previsto per quasi tutto ildainneldiNeldisono stimati in partenza per le vacanze circa 20/25 milioni dini (22 milioni secondo l’ultima stima Coldiretti/Ixè). Sabato 6, il calendario del ...

Emergenza24 : [05.08-18:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - MediasetTgcom24 : Esodo estivo, nel weekend traffico da bollino nero sulle autostrade #esodo #estate #agosto #traffico - infoitinterno : Traffico, weekend da bollino nero su strade e autostrade - varesenews : Tutti in vacanza, su strade e autostrade un fine settimana da bollino nero - LuceverdeRadio : ?? #Autostrade #traffico - A13 Bologna-Padova ?????? Coda di 2 km tra Villamarzana e Rovigo > Padova #Luceverde #Veneto -

Vediamo nel dettaglio le previsioni delrealizzate da.it relative al primo weekend di agosto. Il weekend di agosto prende il via conintenso e bollino nero e rosso su ...da bollino nero per le grandi partenze di agosto. A partire dal pomeriggio di oggi, lungo la rete Anas (Gruppo FS Italiane) è attesoin costante aumento . In particolare Viabilità Italia prevede bollino rosso, a partire da oggi e bollino nero nella mattinata di domani, 6 agosto, con spostamenti in aumento verso le grandi ...Traffico da bollino nero sulle strade italiane nel weekend 6-7 agosto. Secondo le stime, 4 italiani su 10 sfideranno il caldo record per raggiungere le agognate mete turistiche. Inoltre, nell'intero m ...Secondo weekend di grande esodo – e quindi da bollino nero – sulla rete di Autovie Venete con numeri che si avvicineranno, secondo le previsioni, a quelli del precedente fine settimana. Sabato scorso ...